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Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики обманом завлекают в свои ряды

15.08.2017 12:11
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На Донбассе боевики обманом завлекают в свои ряды

В формированиях псевдореспублик растет число дезертиров. На оккупированных территориях Донбасса активизирована кампанию по призыву новобранцев. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, командование формирований противника пытается решить проблему комплектования подразделений за счет введения в заблуждение жителей временно оккупированных районов, которым обещают прохождение службы в отдаленных от линии соприкосновения районах, а выезд на передовую – только по согласию.

"Однако, после подписания контракта большинство новобранцев отправляется в районы ведения боевых действий, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества фактов дезертирства", – констатировали в разведке.



Теги: Донбасс, дезертир, ГРУ, ДНР, ЛНР, боевики, Минобороны
 
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