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Наступил день Х: волонтер рассказал об уничтожении техники боевиков на Светлодарской дуге
15.08.2017 11:12
Волонтер Юрий Мысягин заявил, что украинские войска в районе Светлодарской дуги уничтожили БМП боевиков, которая долгое время обстреливала позиции сил АТО. Об этом волонтер написал на своей странице в Facebook, сообщает apostrophe.ua.
По словам Мысягина, военные долго выслеживали технику боевиков и ждали удобного момента, чтобы нанести решающий удар.
"Сегодня ночью наступил день "Х". В результате слаженной и точной работы нашей пехоты, разведки и "третьей силы", у "об*роченцев" больше нет БМП. Уничтожена.
Восстановление не подлежит. Уедет на переплавку туда, откуда приехала. Просто верьте в нашу Армию", - отметил волонтер.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, БМП, Светлодарская дуга
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