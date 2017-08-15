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Архив - Донецкая область

Провокации оккупантов происходят по всей линии фронта: у сил АТО есть раненые

15.08.2017 22:36
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Провокации оккупантов происходят по всей линии фронта: у сил АТО есть раненые

В районе проведения АТО текущие сутки проходят напряженно. По сравнению с аналогичным периодом на минувшей неделе, боевики свели до минимума количество обстрелов днем. Но на этой неделе террористы атакуют без привязки ко времени, провокации оккупантов происходят почти по всей линии разграничения. По данным Штаба АТО в Facebook, вооруженное противостояние из Авдеевской промки переместилось ближе к мариупольскому направлению, сообщает "Диалог.UA".

Под минометным огнем сепаратистов оказались расположения ВСУ в районе Широкино, Павлополя, Новоторицкого. Двое защитников Украины вследствие гранатометного обстрела украинских позиций на подступах к Марьинке и Водяному были ранены.

На луганском направлении срывы перемирия со стороны российских наемников зафиксированы около Троицкого, Новоалександровки. Боевики на донецком направлении выпустили 15 мин калибра 82-мм в районе позиций ВСУ около Верхнеторецкого.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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