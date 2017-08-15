Российско-оккупационные войска безжалостно выжигают Авдеевку - город сотрясается от десятков снарядов из 82-мм и 120-мм минометов. ВИДЕО

15.08.2017 10:01

Спикер АТО Анатолий Стельмах заявил о том, что ​в районе проведения АТО в очередной раз наблюдается тенденция к обострению обстановки. В понедельник, 14 августа, как и несколькими днями ранее на подступах к Авдеевке, практически не прекращаются обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

Вчера с 18 часов вечера и до полуночи российско-оккупационные группировки фактически непрерывно били по украинским укреплениям в районе промзоны. Известно, что именно здесь, помимо использования гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, боевики выпустили не менее 10 мин калибра 120 миллиметров и 19 мин калибра 82 миллиметра.