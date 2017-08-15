В Донецкой области боевик «ДНР» убил мирного жителя из-за арбузов

15.08.2017 12:48

Боевик расстрелял предпринимателя в с. Ленинское Новоазовского района и бросил ему во двор гранату. Об этом 0629 рассказали местные жители с оккупированной территории.

Один военный неоднократно воровал арбузы с поля местного жителя. Тот поймал боевика, и между ними произошел конфликт.

После этого военнослужащий пошел в увольнение, напился водки с местными жителями и пошел разбираться к хозяевам арбузов домой. Открыл огонь из автомата по предпринимателю и кинул гранату во двор. Парень скончался по дороге в больницу, а один боевик (водитель) получил ранение от взрыва гранаты.

Семья предпринимателя успела укрыться в подвале и не пострадала. После возвращения в часть террорист лег спать, а ночью его арестовала прокуратура "ДНР"и закрыла в комендатуре.

"Семье потом начали угрожать, что взорвут их вместе с детьми и домом, они поехали к родственникам", - рассказали соседи.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили этот факт. "12 августа военнослужащие 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1АК при попытке кражи арбузов устроили драку с гражданскими с применением оружия. В результате подрыва ручной гранаты погиб один гражданский и один военнослужащий, еще один получил ранение", - сообщает ГУР Министерства обороны Украины в Фейсбуке.