В ОБСЕ подсчитали, сколько танков и гаубиц разместили террористы за линией разграничения на Донбассе

15.08.2017 17:12

На Донбассе боевики расположили танки и гаубицы за линией разграничения. Миссия ОБСЕ провела подсчет, сколько единиц военной техники террористов было размещено. Техника сепаратистов, а именно восемь реактивных систем залпового огня (РЗСО), была обнаружена в 62 километрах к юго-западу от Луганска и в 5 километрах к юго-западу от Миусинска, сообщает "Диалог.UA".

Согласно отчету ОБСЕ, в минувшую среду, 9 августа, за линией разграничения в неконтролируемых Украиной районах было найдено 8 буксируемых гаубиц, 11 самоходных гаубиц, а также 16 танков неустановленного типа. При этом отмечается, что ранее в районе 5 километров от Миусинска было насчитано 18 танков, 9 самоходных и 12 буксируемых гаубиц.

Помимо этого, было также зафиксировано боевые бронированные машины и следы бронетранспортеров.