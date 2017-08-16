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"Держим позиции! Не отдадим ни сантиметра земли", — украинские солдаты в Авдеевке о защите Донбасса. ВИДЕО
Украинское военное телевидение обнародовало новое видео из Авдеевки Донецкой области. Украинские воины заявили, что готовы и дальше бороться за свою землю. Про это уведомляет "Диалог.UA", ссылаясь на "Военное телевидение Украины".
"Защитники Авдеевки день и ночь под огнем", — так назвали видеозапись на странице в хостинге Youtube журналисты "Военного телевидения Украины". Украинские защитники рассказывают, как идет их служба на фронте. "Иногда вечером можно услышать, когда нормальный звук, как сепаратисты матерятся", — рассказывает боец ВСУ Игорь на видео.
В материал показаны также окопы и блиндажи бойцов, которые защищают окраины Авдеевки. "Работают по нам минометами, "васильками", малокалибернымы пулеметами. "Беха" выезжает иногда. Держим позиции! Не отдадим ни сантиметра земли", - говорит военный ВСУ Роман.
Теги: Донбасс, Авдеевка, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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