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Архив - Донецкая область

Десантник из России погиб на Донбассе

16.08.2017 13:19
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Десантник из России погиб на Донбассе

Житель Нового Уренгоя Александр Ясинек погиб, обезвреживая мины в Донецкой народной республике. Он был российским военнослужащим, но после отправился в ДНР и получил там местный военный билет, пишет 62.ua с ссылкой на сообщение об этом матери погибшего Галины Тимофеевны на URA.RU.

«Он несколько раз уезжал в ДНР. Первый раз — в 2013 году. В Донецке он был где-то с начала 2016 года. Он там служил сапером и подорвался на мине во время разминирования», — рассказала женщина.

Сейчас она забрала тело погибшего сына и находится на пути в Новый Уренгой. 16 августа в городе состоятся церемония прощания и похороны.

35-летний Александр Ясинек проживал в Новом Уренгое. Служил по контракту в рядах Вооруженных сил РФ. Срочную службу в 2000—2002 годах проходил в 12-й отдельной бригаде спецназначения ГРУ Генштаба в Свердловской области. После был контрактником в 15-й отдельной мотострелковой бригаде «миротворческих сил» в Самарской области. Был награжден медалью «За возвращение Крыма».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, сапер, мина, разминирование, ДНР, подрыв
 
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