Мариупольский порт вынужден перейти на режим строгой экономии

16.08.2017 15:46

Морской торговый порт Мариуполя терпит убытки по причине закрытия Керченского пролива, на котором Россией возводится мост.

Как пояснил директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник, при пороге безубыточности в 350-400 тысяч тонн грузов в августе Мариупольский морской торговый порт сможет перегрузить только 160 тысяч тонн.

Впрочем, работники порта ожидают, что в сентябре часть грузопотока будет восстановлена, так как пролив откроют для прохода.

По словам руководителя ММТП, ожидается 30-процентная потеря большегрузного флота, поскольку Российская Федерация планирует ограничить технические параметры судов, которые смогут проходить через Керченский пролив. И если ранее в Мариупольском порту могли грузить суда с осадкой восемь метров и грузоподъёмностью 25 и 30 тысяч тонн, то теперь придётся ограничиться 15-20-тысячниками.

Таким образом, ММТП вынужден был перейти на режим строгой экономии. С 1 января персонал переведён на четырехдневный режим работы.