На Донбассе боевики тайно перебрасывают военную технику

16.08.2017 17:19

Технику противника зафиксировали на нескольких участках АТО. На оккупированных территориях Донбасса боевики перебрасывают силы. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", передает интернет-издание segodnya.ua.

"В частности, севернее Новоазовска боевики со всеми мерами маскировки со значительным интервалом перебрасывали бронетехнику на северное направление. В данном районе фиксировали не менее пяти ББМ, а также три армейских "Урала". Через несколько часов, в темное время суток, в данном районе также фиксировалась переброска трех танков типа Т-64 и двух БМП-2", – рассказали в ИС.

Кроме того, добавили эксперты, через Раздольное противник четырьмя Уралами и одним БРДМ-2 перебрасывали свое подразделение в сторону Староласпы – всего порядка 30 человек.