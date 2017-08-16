Нет решительного перевеса: известный волонтер объяснил, почему силы АТО не могут освободить Донецк. ВИДЕО

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На Донбассе ни одна из сторон конфликта не имеет решительного перевеса для достижения крупных целей. Об этого в интервью "Апострофу" рассказал известный украинский волонтер Виталий Дейнега.
"А так, в принципе, ни одна из сторон сейчас не имеет решительного перевеса. То есть мы не можем завтра взять Донецк, они не могут завтра взять Славянск или Лисичанск. Им же что интересно? Мариуполь, Авдеевка, Лисичанск им интересны. Поскольку ни одна из сторон не может достичь какой-то серьезной цели, то, что происходит - это даже не тактический уровень, а оперативный, уровень конфликта между конкретными окопами", - отметил волонтер.
По мнению Дейнеги, на данный момент стороны конфликта на Донбассе заняли выжидательную позицию, что может сыграть на руку Украине.
"Потому что Россия - под санкциями, а по ДНР и ЛНР у меня вообще вопрос, насколько они способны выдержать проверку временем", - отметил Дейнега.
Теги: Донецк, Донбасс, Мариуполь, конфликт, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ
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