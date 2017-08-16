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Раскрыт очередной обман российских военных на Донбассе: в Сети показали фото, как именно оккупанты маскируют "Грады"
Российские оккупационные войска, массово перебрасывая бронетехнику и "Грады" на Донбасс, прячут системы реактивного артиллерийского огня специальными брезентовыми каркасами, пытаясь выдать их за гражданские грузовики. Об этом передает dialog.ua с ссылкой на собственную страницу в соцсети волонтерского сообщества InformNapalm.
На опубликованных кадрах видно, что после установки специального каркаса на кузов, отличить "Град" от обычного грузовика становится невозможно. При этом волонтеры отметили цинизм оккупантов, которые разместили надпись на лобовом стекле одного из автомобилей "Осторожно, дети на дорогах". Таким образом волонтеры смогли разоблачить еще одно жульничество российских террористов, которые наводнили Донбасс смертоносным оружием.
Теги: Россия, Донбасс, маскировка, ДНР, ЛНР, военная техника, волонтеры
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- На Донбассе боевики тайно перебрасывают военную технику17:19
- Мариупольский порт вынужден перейти на режим строгой экономии15:46
- За прошедшие сутки в зоне АТО четыре бойца ВСУ получили ранения, погибших нет, - Минобороны15:21
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- Кремль отправил на Донбасс "инструкторов" из состава ГРУ, чтобы создать новые вооруженные группировки", - Тымчук сделал тревожное заявление о намерениях Москвы "обострить" ситуацию на востоке Украины13:42
- Десантник из России погиб на Донбассе13:19
- Зачистка Донбасса от боевиков: перепуганный террорист показал фото подразделения "ДНР", половина боевиков которого уже мертва12:41
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