В Мариуполе вышли на линию старые новые трамваи с Wi-fi, GPS и камерой видеонаблюдения

16.08.2017 22:51

В Мариуполе на линию вышли 5 трамваев. Они закуплены на средства областного бюджета и будут курсировать по шестому маршруту, который соединяет Центральный район с Левобережным, сообщает 0629.

Ежедневно травмаи данного маршрута перевозят около 12 000 пассажиров. Ключи в торжественной обстановке вручили водителям трамваев председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебровский и мэр Вадим Бойченко.

Ранее эти трамваи ездили по улицам Словакии. Их приобрели, обновили и передали Мариуполю. В том числе они оснащены многофункциональной информационной системой, внешними звуковыми приборами для людей с инвалидностью, регистратором, GPS-навигацией для контроля движения на линии, «Wi-fi» оборудованием, мониторами и камерами видеонаблюдения.

«Это наш очередной шаг. Следующие трамваи, которые также придут сюда - частично обновят трамвайный парк. А следующий наш с вами шаг - новые трамваи низкопольные, дорогостоящие, потому что Мариуполь заслуживает быть лучшим городом с лучшими трамваями, с лучшим транспортом, потому что лучшие люди живут здесь», - отметил Павел Жебривский.

Отметим, что всего за час до этого на вручении новой коммунальной техники Павел Жебривский заявил, что технику нужно обновлять 5 лет.

"Любое транспортное средство нужно обновлять каждые 5 лет, потому что потом не оно работает на тебя, а ты на него. Нужны ремонты", - сказал Жебривский ранее на пресс-подходе.

«Мы поставили перед собой несколько задач: убрать все аварийный транспорт из нашего города и создать здоровую конкуренцию частному перевозчику. За два года Мариуполь получит более 80 единиц техники - такого не было в истории города за последние десять-двадцать лет», - отметил Вадим Бойченко.

Кроме того, мэр поставил перед МТТУ и департаментом транспорта и связи горсовета задача повысить культуру обслуживания пассажиров и изменить отношение к перевозочному процессу. Он сообщил, что сейчас принято решение пересмотреть на предприятии уровень заработной платы.

«Я хочу, чтобы вы приходили на работу с хорошим настроением и отдавали его своим трудом по отношению к нашим пассажирам», - подчеркнул мэр, обращаясь к персоналу МТТУ.