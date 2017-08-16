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За прошедшие сутки в зоне АТО четыре бойца ВСУ получили ранения, погибших нет, - Минобороны
Всего зафиксировано 33 вооруженные провокации. За прошедшие сутки в зоне АТО ранено четверо бойцов, погибших среди военных нет. Об этом в ходе брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает 112.ua.
На луганском направлении было зафиксировано 10 обстрелов. Боевики "ДНР" обстреливали Попаснянский район и Бахмутскую трассу.
На донецком направлении ситуация остается тяжелой, зафиксировано 9 обстрелов. Террористы обстреляли из стрелкового оружия Верхнеторецкое, а из минометов - Светлодарск и Авдеевку.
На мариупольском направлении наблюдается активизация бандформирований по всей линии фронта. Боевики нанесли огневые удары по Марьинке, Красногоровке, Докучаевску и Павлополю.
Сообщается, что один из четырех раненых бойцов ВСУ получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, раненые, Минобороны
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