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Зачистка Донбасса от боевиков: перепуганный террорист показал фото подразделения "ДНР", половина боевиков которого уже мертва

16.08.2017 12:41
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Зачистка Донбасса от боевиков: перепуганный террорист показал фото подразделения "ДНР", половина боевиков которого уже мертва

Бойцы ВСУ продолжают зачистку Донбасса от российских террористов. Оодин из боевиков "ДНР" Игорь Быстролетов был настолько потрясен смертью очередного террориста, что опубликовал фото своего подразделения и признался, что половины людей на фотографии уже нет в живых, передает dialog.ua.

В Сети сообщают, что возмущение террориста большими потерями он выразил после сообщения о смерти боевика с позывным "Макар" - осколок боевого снаряда поразил его со спины. Очередная потеря стала настолько значимой для боевика, что он решил опубликовать фотографию боевого подразделения "ДНР" и отметил, что половина террористов уже мертва.



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, потери, ВСУ, террористы
 
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