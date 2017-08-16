Зачистка Донбасса от боевиков: перепуганный террорист показал фото подразделения "ДНР", половина боевиков которого уже мертва

16.08.2017 12:41

Бойцы ВСУ продолжают зачистку Донбасса от российских террористов. Оодин из боевиков "ДНР" Игорь Быстролетов был настолько потрясен смертью очередного террориста, что опубликовал фото своего подразделения и признался, что половины людей на фотографии уже нет в живых, передает dialog.ua.

В Сети сообщают, что возмущение террориста большими потерями он выразил после сообщения о смерти боевика с позывным "Макар" - осколок боевого снаряда поразил его со спины. Очередная потеря стала настолько значимой для боевика, что он решил опубликовать фотографию боевого подразделения "ДНР" и отметил, что половина террористов уже мертва.