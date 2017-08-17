Боевики 35 раз атаковали позиции ВСУ: есть погибшие и раненые

17.08.2017 09:32

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие на Донбассе. Один украинский военный погиб, четверо получили ранения. Об этом утром 17 августа сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает Гордон.

На приморском направлении боевики из минометов, гранатометов и вооружения БМП обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины недалеко от Старогнатовки.

На донецком направлении наиболее напряженная ситуация наблюдалась в районе Авдеевской промзоны. Оккупанты били из гранатометов и минометов. Силы АТО открывали огонь в ответ.

На луганском направлении сепаратисты применяли оружие у Новоалександровки и Новозвановки.

Штаб АТО также отмечает, что боевики во время работы представителей Международного комитета Красного Креста "открывали огонь по домам мирных жителей в поселке Зайцево".

"Почти сразу возник пожар. Украинских военных, прибывших помочь местным потушить огонь, преступники также обстреляли. Наши бойцы, понимая, что враг целенаправленно провоцирует противостояние, в ответ огонь не открывали", – говорится в сообщении.

Источник: http://from-ua.com