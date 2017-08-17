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КАК ПРОЙДЕТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В КРАМАТОРСКЕ
В эту субботу, 19 августа, на центральной площади Краматорска пройдет масштабный праздник, посвященный Всемирному дню гуманитарной помощи. Для краматорчан представители различных организаций при поддержке ООН подготовили ряд мероприятий, во время которых можно будет получить полезную информацию, чему-нибудь научиться и отдохнуть.
Праздник будет проведен на площади Мира. Начало запланировано на 16:00. В программе запланированы уроки по изготовлению кукол, лепке из глины, рисованию и аэродизайну. Будут проведены тренинги по оказанию доврачебной помощи, развитию бизнеса и минной помощи. Здесь жители города смогут получить юридическую консультацию и даже пообщаться с психологами.
Для самых маленьких будет оборудована игровая площадка, разработана развлекательная программа и проведен фестиваль красок холли.
Все мероприятия, подготовленные в рамках празднования Всемирного дня гуманитарной помощи, будут проведены абсолютно бесплатно.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, праздник, гуманитарная помощь
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- На заводе с ядерным могильником полыхает пламя09:10
- В Мариуполе вышли на линию старые новые трамваи с Wi-fi, GPS и камерой видеонаблюдения22:51
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