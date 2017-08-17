УБРАТЬ КАШИ ИЗ ШКОЛЬНОГО МЕНЮ ПРЕДЛОЖИЛИ В ДРУЖКОВКЕ

17.08.2017 20:54

Чем будут кормить детей в новом учебном году?



Через пару недель ученики вновь сядут за парты и будут осваивать тонкости различных школьных предметов. А для того, чтобы у детворы хватало сил и энергии грызть гранит науки необходим соответствующий режим питания. Для этих целей в каждой школьной столовой разрабатывается цикличное меню, которое должно удовлетворять потребности детей и отвечать всем нормативно-правовым актам.



Об организации питания школьников в преддверии 1 сентября шла речь на заседании исполкома.



- В предыдущем учебном году горячим питанием было охвачено 4133 ученика на сумму 5 млн 525 тыс. грн. Из этих средств 1 млн 672,5 тыс. грн. – профинансировано из местного бюджета, - рассказала начальник городского отдела образования Светлана Лазебник. – 605 школьников кормили бесплатно обедом на сумму 10 грн. Это дети льготных категорий и из семей участников АТО. Из местной казны также компенсировалось 50 % от стоимости питания учеников младших классов.



Горячими обедами для детей городские школы обеспечивает КП «Общественное питание» через 11 столовых и одну раздаточную. По словам директора предприятия Ольги Фурман, в течение года их расходы увеличились больше, чем на миллион, за счет подорожания продуктов и повышения зарплат сотрудников.



- Цена питания осталась прежней, а затраты растут, поэтому оборотных средств на замену оборудования просто нет, - пояснила директор. – У меня есть еще предложение – постепенно выводить из школьного меню каши. Дети их не любят и плохо кушают. Зато популярностью пользуется выпечка собственного приготовления. Поэтому нам необходимо приобрести современные пекарские шкафы и тестомесильные машины для обеспечения детей свежей выпечкой в достаточном количестве.



Городской голова Валерий Гнатенко отметил, что изменения в школьном меню возможны только после согласования с компетентными специалистами, которые подтвердят, что это не пойдет в разрез с установленными нормами. А вот о закупке оборудования можно разговаривать в следующем году, когда будет приниматься местный бюджет на новый период.

Источник: http://zi.dn.ua