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КАК ВОССТАНОВИТЬ ДИПЛОМ, ОСТАВЛЕННЫЙ В ЗОНЕ АТО

18.08.2017 18:20
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КАК ВОССТАНОВИТЬ ДИПЛОМ, ОСТАВЛЕННЫЙ В ЗОНЕ АТО

В связи со сложившейся ситуацией на Востоке Украины многие студенты остались без своих дипломов. Либо вернуться в свои вузы уже нет возможности, либо нет смысла – документы могут быть уничтожены. 

Как восстановить диплом

Чтобы восстановить свой документ об образовании, нужно будет пройти пять этапов.
Этап 1. Заявление
Специалисты и магистры должны написать заявление, в котором указываются причина и обстоятельства потери диплома.

Этап 2. Собрать документы
Кроме заполненного заявления в министерство образования необходимо подать еще копию первой страницы паспорта, и копию потерянного диплома. Если копии диплома нет, то список документов и порядок подачи необходимо уточнить непосредственно в МОН по телефону: (044) 481-32-37.
Если об утрате документа уведомлены органы внутренних дел и проводилось рассмотрение, то нужно прикрепить справку об этом.

Этап 3. Оформление приказа
Собрав все документы и передав его, Министерство подготовит приказ о выдаче дубликата.

Этап 4. Оплатить
Нужно будет заплатить за стоимость бланка, квитанцию сохранить.

Этап 5. Получение дубликата
Квитанцию об оплате и паспорт нужно будет предъявить для получения копии своего диплома. Адрес: г. Киев, ул. Крещатик, 34, ком. 417.

Если возникли вопросы касательно порядка получения дубликата, можно набрать номер «горячей линии» в Краматорске: 0800-50-45-20, (066) 113-93-75.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, образование, диплом, восстановление, АТО
 
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