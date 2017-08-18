КАК ВОССТАНОВИТЬ ДИПЛОМ, ОСТАВЛЕННЫЙ В ЗОНЕ АТО

18.08.2017 18:20

В связи со сложившейся ситуацией на Востоке Украины многие студенты остались без своих дипломов. Либо вернуться в свои вузы уже нет возможности, либо нет смысла – документы могут быть уничтожены.

Как восстановить диплом

Чтобы восстановить свой документ об образовании, нужно будет пройти пять этапов.

Этап 1. Заявление

Специалисты и магистры должны написать заявление, в котором указываются причина и обстоятельства потери диплома.

Этап 2. Собрать документы

Кроме заполненного заявления в министерство образования необходимо подать еще копию первой страницы паспорта, и копию потерянного диплома. Если копии диплома нет, то список документов и порядок подачи необходимо уточнить непосредственно в МОН по телефону: (044) 481-32-37.

Если об утрате документа уведомлены органы внутренних дел и проводилось рассмотрение, то нужно прикрепить справку об этом.

Этап 3. Оформление приказа

Собрав все документы и передав его, Министерство подготовит приказ о выдаче дубликата.

Этап 4. Оплатить

Нужно будет заплатить за стоимость бланка, квитанцию сохранить.

Этап 5. Получение дубликата

Квитанцию об оплате и паспорт нужно будет предъявить для получения копии своего диплома. Адрес: г. Киев, ул. Крещатик, 34, ком. 417.

Если возникли вопросы касательно порядка получения дубликата, можно набрать номер «горячей линии» в Краматорске: 0800-50-45-20, (066) 113-93-75.

Источник: http://zi.dn.ua