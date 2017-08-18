На Донбассе снайпер «испытал на прочность» наблюдателей

18.08.2017 19:15

Автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК был обстрелян снайпером со стороны НЗФ ОРДО

Подробности сообщает пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что наблюдатели приехали в Зайцево для уточнения количества разрушенных зданий. Представители украинской стороны СЦКК остались целыми и невредимыми, место происшествия они экстренно покинули.

«Украинская сторона СЦКК осуждает действия НЗФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей»,- отмечается в заявлении.

Отметим, вчера вечером во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево под огонь стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов НЗФ ОРДО попали дома мирных жителей. Артобстрел привел к пожару в нескольких жилых домах по улице Бадаева. Дома и имущество сгорели. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, накануне жители населенного пункта Зайцево получали гуманитарную помощь под обстрелами.

Источник: Politeka