В Мариуполе на блокпосту "шестерка" наехала на военнослужащего

18.08.2017 15:30

Вчера в 21:44 на блокпосту у поселка Талаковка автомобиль "ВАЗ-2106" зацепил 22-летнего военнослужащего.

Об этом 0629 сообщили медики.

В результате ДТП пострадавший получил сотрясение головного мозга, ушиб головы. Он был сначала доставлен в областную больницу (бывш. горбольницу №2), а затем в военный госпиталь.

В пресс-службе полиции 0629 сообщили, что, по предварительным данным, 23-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-21063» остановилась на блокпосту «Сартана – Талаковка» для проверки документов. Начав движение с включенным светом фар, она совершила наезд на военнослужащего Нацгвардии, который двигался впереди в попутном направлении.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификаци и ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).