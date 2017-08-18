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Архив - Донецкая область

В Мариуполе на блокпосту "шестерка" наехала на военнослужащего

18.08.2017 15:30
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Вчера в 21:44 на блокпосту у поселка Талаковка автомобиль "ВАЗ-2106" зацепил 22-летнего военнослужащего.

Об этом 0629 сообщили медики.

В результате ДТП пострадавший получил сотрясение головного мозга, ушиб головы. Он был сначала доставлен в областную больницу (бывш. горбольницу №2), а затем в военный госпиталь.

В пресс-службе полиции 0629 сообщили, что, по предварительным данным, 23-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-21063» остановилась на блокпосту «Сартана – Талаковка» для проверки документов. Начав движение с включенным светом фар, она совершила наезд на военнослужащего Нацгвардии, который двигался впереди в попутном направлении. 

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификаци и ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).



Теги: Донбасс, Мариуполь, ДТП, военный
 
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