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Красный Крест назвал число погибших гражданских во время войны на Донбассе
19.08.2017 19:26
На Донбассе с начала боевых действий погибли более 2700 гражданских лиц.
Об этом сообщил Международный комитет Красного Креста в Украине на своей странице в Twitter, передает «Слово и Дело».
«Более 2700 гражданских были убиты в вооруженном конфликте на Востоке Украины», - говорится в сообщении.
Ранее Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 121 тонну медикаментов и строительных материалов. А также 113 тонн гуманитарной помощи.
Источник: ru.slovoidilo.ua
Теги: Донбасс, война, погибший, Красный Крест
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