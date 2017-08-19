"Мариупольский вопрос" может закончиться лозанским судом

19.08.2017 11:10

Дискуссии вокруг "мариупольского вопроса" не утихают. Чтобы решить эту проблему, руководству украинского футбольного хозяйства нужно все очень серьезно взвесить, а не заниматься декларациями. Такое мнение высказал спортивный журналист Виктор Браницкий.

– Я придерживаюсь принципов таких международных организаций, как ФИФА и УЕФА, которые говорят, что на первом плане – безопасность футболистов и болельщиков.

Вообще-то, на таком расстоянии от фронта проводить футбольные матчи – это очень опасно. Я так думаю. Безусловно, я с большим уважением ставлюсь к жителям этого героического города Мариуполь. Я их люблю всех. Но нужно понимать, что может случиться неприятная ситуация. Даже несмотря на то, что "большой друг" Украины Захарченко пообещал не стрелять в сторону Мариуполя, когда там будет играть киевское "Динамо". Чего стОят слова этого отца "Малороссии"? Мало ли какой негодяй найдется…

Здесь нужно очень хорошо все просчитать. Без "Ура патриотизма". Я не думаю, что руководство "Динамо" не патриоты. Насколько я знаю, они оказывают очень большую помощь фронту. Дело не в этом. Нужно все очень серьезно взвесить, а не декларировать. Тут не декларациями всякими можно решить проблему, которая может закончиться лозанским судом.

– Можно ли предположить такую ситуацию, что какой-то пророссийский болван выскочит из подсолнухов и шарахнет из гранатомета по автобусу команды? Это же элементарно!

– Конечно, может быть. Давать гарантию, что такое не случиться, – никто на такое не осмелится. Есть же документы, которые показывал вице-президент "Динамо" по вопросам безопасности. Там указано, что МВД, СБУ и УГО не рекомендуют проводить матчи в Мариуполе, – сказал Браницкий в эфире передачи "Овертайм" на радио "Эра".

Источник: ukrainefootball.net