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На Донетчине «бюджетно» отдохнули более 40 тысяч детей
На Донетчине 40 700 детей уже отдохнули и оздоровились за счет бюджета в детских центрах Донецкой области и за ее пределами. Об этом сообщает Департамент информационной и внутренней политики Донецкой областной государственной администрации.
По словам начальника управления по делам семьи и молодежи ДонОГА Лилии Золкиной, всего, в 2017 году за бюджетные средства смогут отдохнуть 93 тыс. 848 детей. Среди них – 35 тыс. тех, которые нуждаются в особой социальной поддержке и внимании.
Как отметила Золкина, по состоянию на 1 августа 2017 года, 20 тыс. 500 детей этой категории уже смогли оздоровиться в детских центрах.
Отмечается, что летом этого года в области работало 450 таких детских учреждений, из которых 428 – с дневным пребыванием, 22 – загородных, а также 5 палаточных лагерей.
«На подготовку и проведение оздоровительной кампании из областного бюджета выделено 28 млн 654 тыс. гривен, из местных бюджетов – 24 млн 688 тыс. грн. Кроме того, привлечено 171 млн грн внебюджетных средств», – уточняется в сообщении.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, дети, бюджет, отдых
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