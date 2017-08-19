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Около Мариуполя потерпела крушение яхта
Крушение судна произошло в акватории моря, напротив Азовского судоремонтного завода. В результате усиления ветра была повреждена мачта и яхта дала течь. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.
"Сообщение от капитана яхты "Виолетта" ХРК 0254к о том, что экипаж в количестве трех яхсменов терпит бедствие, поступило в дежурную часть СВС-1 18 августа в 13:20", - говорится на сайте горсовета.
По спасательной службе была объявлена тревога "Сбор - Авария", а спасательный катер немедленно вышел в указанный квадрат для оказания помощи экипажу яхты.
Яхта "Виолетта" ХРК 0254к, зарегистрированная в Харьковер, была отбуксирована спасательным катером в бухту коммунального водно-спортивного центра (в/с Ильича).
Источник: abcnews.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, яхта, крушение
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