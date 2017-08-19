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В Донецкой области вследствие поджога сгорели дома местных жителей
19.08.2017 18:50
В селе Луганское Донецкой области боевики подожгли лес и поля.
В результате сгорели несколько домов местных жителей, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook .
«Донецкая область, с. Луганское: российские наемники, применяя зажигательные боеприпасы, намеренно подожгли поля и лесополосы на линии разграничения сторон, из-за чего возникли пожары в данном населенном пункте. Вследствие огня пострадали дома мирных жителей. Некоторые из них выгорели полностью», — говорится в сообщении.
Источник: pl.com.ua
Теги: Донбасс, дом, поджог, боевики
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