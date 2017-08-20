Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«ДНР» ПЛАНИРУЕТ «НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ» НЕДВИЖИМОСТЬ «АПК-ИНВЕСТ», «ПРОМИНВЕСТБАНК» И «НЕДРА УКРАИНЫ»

20.08.2017 16:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«ДНР» ПЛАНИРУЕТ «НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ» НЕДВИЖИМОСТЬ «АПК-ИНВЕСТ», «ПРОМИНВЕСТБАНК» И «НЕДРА УКРАИНЫ»

В августе и сентябре 2017 года пройдут судебные слушания, на которых так называемый «Фонд госимущества «ДНР» готовится отсудить недвижимое имущество ряда украинских компаний.

В список подлежащих «национализации» попала собственность компании ЧАО «АПК-Инвест», недвижимость национальной акционерной компании «Недра Украины», имущество ООО «Альткомавтотранс», банковские помещения ЗАО «Акционерное коммерческое промышленно-инвестиционный банк», а также дворец спорта «Динамо», принадлежащий физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

Судебное заседание по иску «Фонд госимущества «ДНР» о признании права собственности на «бесхозное» недвижимое имущество украинских компаний, готовятся провести в арбитражном суде Донецка в конце августа – начале сентября текущего года. Информацию о проведении судебного заседания незаконная организация «ДНР» разметила на своем официальном сайте в разделе «Судебные вызовы».

В «официальном» электроном документе указывается, что после опубликования судебного вызова собственники украинских компаний считаются надлежащим образом уведомленными о месте, дате и времени проведения судебного заседания.

В середине июня текущего года на официальном сайте организации «ДНР» уже сообщалось, что подконтрольный организации «Фонд госимущества» обратился в местный арбитражный суд с просьбой признать права собственности на бесхозное имущество украинских собственников. Среди вышеупомянутых компаний в списке судебного иска было упомянуто также имущество  компании ООО "Дорожное строительство «Альтком», ООО «Альтком «Бетон-строй», ПАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов», ООО «Строительство и монтаж».

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Донбасс, недвижимость, ДНР, национализация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх