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За що котам в АТО треба поставити пам'ятник-27
Біля бійців АТО на Донбасі постійно крутиться багато котиків: коти-безхатьки й ті, яких покинули господарі, й ті, що народилися вже за час АТО.
Українські військові до котів ставляться з любов'ю та повагою, бо вони їм і антидепресанти, й друзі, а інколи бувають такі ласкаві, що навіть ловлять мишей. Один з бійців написав есе на тему "За що українські військові поставлять пам'ятник котам".
Вони працюють психотерапевтами (або "ходячим щастям", як сказав один комбат), ловлять мишей і щурів, яких у степових укріпленнях повно. Кішки і коти чують вибухи раніше людей. Вони стежать за чужинцями і попереджають про небезпеку.
Також кішки - прекрасні кадровики і показують своєю поведінкою стан військових. Бригадний психолог говорив, що по відношенню котів, він одразу розуміє, в якому стані знаходиться військовий і чи потрібна йому допомога. Коли українське військо займає нову територію, то пошук котів стає одним з перших завдань. Коли йдуть, то проблема, кому віддати котів, стає однією з насущних.
"Віддам кота з блокпоста в хороші руки" - такими оголошеннями повні соціальні мережі та записники волонтерів.
Собак на передовій менше, в основному спеціально навчені, породисті, щоб зайвий раз не гавкнув. Військові кішки за визначенням зайвого шуму не підіймають.
А це окопна киця, яка ходить просто серед варти і БТРів десь там в Донецькому степу.
Варто бачити, як радіють її приходу бійці. Волонтери, які їздять через захоплені території, кажуть, що на блокпостах терористів по дорозі зрідка зустрічаються дикі собаки і вони ніколи не бачили кішок. І на це є причини. Страшні. Це була відбита від атаки терористів територія. При її захоплення "ополченці" використовували кішок, щоб зняти "розтяжки". Це не поодинокий випадок.
Для того, щоб змусити кота бігти, терористи поливали хвости котів скипидаром або бензином і запускали в напрямку розтяжок, щоб ті зривали вибухівку. Для надійності до хвоста коту ще й прив'язують палицю і теж підпалюють. Без підпалу це не працює, тому як змусити кота кудись бігти мимо волі неможливо. Перебили таким чином всіх кішок в окрузі.
Військових така жорстокість вражає більше, ніж жорстокість до людей, тому що люди все ж відпиратися можуть, на відміну від тварин.
На питання, чи не менш цей засіб - вбити кота, ніж людина підірветься, один військовий відповів, що людина має вибір йти воювати, а підпалена тварина немає.
Практика використання тварин для розмінування територій не нова для радянсько-російської армії. Читайте, що таке протитанковий пес. Це неприємне читання.
Розповідали, що один бойовий кіт сам вліз у БТР і їздить тепер з бійцями на патрулювання.
Р.S
А ще кішки можуть використовуватися на блокпостах для зігріву. Кладеш кицьку за пазуху - обом тепленько.
Источник: depo.ua
Теги: Донбасс, памятник, кот, АТО
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