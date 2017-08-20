- Задержанный боевик «ДНР» рассказал, как обстреливал Марьинку09:50
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы19:50
- Красный Крест назвал число погибших гражданских во время войны на Донбассе19:26
- В Донецкой области вследствие поджога сгорели дома местных жителей18:50
- Куда пойдут "донецкие"18:28
- Около Мариуполя потерпела крушение яхта16:50
- 746 слов о Дебальцево12:11
- "Мариупольский вопрос" может закончиться лозанским судом11:10
- На Донетчине «бюджетно» отдохнули более 40 тысяч детей10:46
- На Донбассе снайпер «испытал на прочность» наблюдателей19:15
Задержанный боевик «ДНР» рассказал, как обстреливал Марьинку
Участника незаконных вооруженных формирований обнаружили полицейские на автовокзале Волновахи во время проверки. В 2015 году дважды судимый мужчина присоединился к террористам ради денег. Обстреливал мирных жителей, а когда и его товарищи начали погибать, убежал. Об этом сообщает ГУНП Донецкой области.
Сегодня правоохранители для стандартной проверки остановили подозрительного мужчину. Оказалось, что согласно баз данных полиции именно он причастен к терроризму в Донецкой области.
Было установлено, что 31-летний житель Волновахского района присоединился к незаконным вооруженным формированиям летом 2015 года по предложению своего двоюродного брата. Мужчину, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение и кражу, привлекла сугубо деловая сторона вопроса - зарплата 50 000 рублей. Но на деле получал вдвое меньше.
Однако свои обязанности добросовестно выполнял. Получил позывной «Рыжий», в течение нескольких месяцев служил в с. Петровка под Донецком, заряжал тяжелое орудие 120-миллиметровыми снарядами. Стреляли в сторону Марьинки. На вопрос, не жалко ему было обстреливать жителей своего же района, ответил, что жалко, однако чего не сделаешь ради денег.
По его словам, им говорили, что стреляют они не по самому городу, а возле него, однако все понимали, что это не так.
Формы ни у него, ни у его товарищей не было. Такую «роскошь» имели только российские наемники.
Когда его «коллеги» начали массово гибнуть, испугался и убежал ... к маме. Бежал лесополосами к Зачатовке две недели пешком. Убегая, выбросил удостоверение о службе в НВФ.
Вернувшись домой, не долго думая, совершил другое преступление - обокрал родную тетку. Получил третью судимость. Отбыв наказание, недавно освободился и снова попал в поле зрения правоохранителей.
По факту возбуждено уголовное производство по ст.260 ч.2 Уголовного кодекса Украины ("Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности"). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.
Источник: kumar.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, боевик, ДНР
- На марьинском КПВВ повязали пулеметчика оккупантов
- На КПВВ "Марьинка" задержали мужчину, информация о котором была в базе данных правоохранителей
- Боевик с российским паспортом сдался силам АТО (ВИДЕО)
- На позиции перед Марьинкой зашло новое подразделение боевиков
- В Марьинском районе в храм неизвестные бросили три гранаты
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Задержанный боевик «ДНР» рассказал, как обстреливал Марьинку09:50
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы19:50
- Красный Крест назвал число погибших гражданских во время войны на Донбассе19:26
- В Донецкой области вследствие поджога сгорели дома местных жителей18:50
- Куда пойдут "донецкие"18:28
- На Донбасі підліток підірвався при спробі розібрати боєприпас18:12
- Около Мариуполя потерпела крушение яхта16:50
- 746 слов о Дебальцево12:11
- "Мариупольский вопрос" может закончиться лозанским судом11:10
- На Донетчине «бюджетно» отдохнули более 40 тысяч детей10:46
- Polaroid вышла на рынок смартфонов10:00
- Задержанный боевик «ДНР» рассказал, как обстреливал Марьинку09:50
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети09:30
- Эффективные способы профилактики и лечения подагры09:10
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии08:56
- Как развивалось украинское телевидение: от линз из воды и деда Панаса до участия в телепрограммах прямо со своего дивана08:30
- Правила общения: как выстраивать отношения с окружающими08:13
- Ученые рассказали, чем угрожает Земле гигантский астероид Florence07:52
- У побережья Великобритании обнаружили драгоценную находку07:31
- Во Флориде нашли двухголовую черепаху22:18
- Эффективные способы профилактики и лечения подагры09:10
- Правила общения: как выстраивать отношения с окружающими08:13
- Союз Термінатора та Кривавого пастора. Навіщо Луценку й Турчинову власна партія20:12
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы19:50
- Три Спаси: традиції та особливості14:30
- Хотинська фортеця: скарби і таємниці одного із найвеличніших замків України14:10
- Дилемма Шабунина. Бывают ли принцы на белых конях12:30
- 746 слов о Дебальцево12:11
- Террористы на автомобилях давят людей в Европе. Почему это им удается11:30
- 11 способов провести день максимально продуктивно08:11
- В Минске прошла "тайная" встреча по Донбассу: появились детали
- У Путина рассказали, как поделят Украину
- Синоптик: в сентябре Украину накроют мощные ливни
- Лечение йодной сеткой: 5 проблем, которые можно решить
- Четыре привычки, которые помогут прожить на десяток лет больше
- В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Как сложилась судьба замученного российскими наемниками сына депутата
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»
- «Я знала, что меня похоронят заживо»