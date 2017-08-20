Задержанный боевик «ДНР» рассказал, как обстреливал Марьинку

20.08.2017 09:50

Участника незаконных вооруженных формирований обнаружили полицейские на автовокзале Волновахи во время проверки. В 2015 году дважды судимый мужчина присоединился к террористам ради денег. Обстреливал мирных жителей, а когда и его товарищи начали погибать, убежал. Об этом сообщает ГУНП Донецкой области.

Сегодня правоохранители для стандартной проверки остановили подозрительного мужчину. Оказалось, что согласно баз данных полиции именно он причастен к терроризму в Донецкой области.

Было установлено, что 31-летний житель Волновахского района присоединился к незаконным вооруженным формированиям летом 2015 года по предложению своего двоюродного брата. Мужчину, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение и кражу, привлекла сугубо деловая сторона вопроса - зарплата 50 000 рублей. Но на деле получал вдвое меньше.

Однако свои обязанности добросовестно выполнял. Получил позывной «Рыжий», в течение нескольких месяцев служил в с. Петровка под Донецком, заряжал тяжелое орудие 120-миллиметровыми снарядами. Стреляли в сторону Марьинки. На вопрос, не жалко ему было обстреливать жителей своего же района, ответил, что жалко, однако чего не сделаешь ради денег.

По его словам, им говорили, что стреляют они не по самому городу, а возле него, однако все понимали, что это не так.

Формы ни у него, ни у его товарищей не было. Такую «роскошь» имели только российские наемники.

Когда его «коллеги» начали массово гибнуть, испугался и убежал ... к маме. Бежал лесополосами к Зачатовке две недели пешком. Убегая, выбросил удостоверение о службе в НВФ.

Вернувшись домой, не долго думая, совершил другое преступление - обокрал родную тетку. Получил третью судимость. Отбыв наказание, недавно освободился и снова попал в поле зрения правоохранителей.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.260 ч.2 Уголовного кодекса Украины ("Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности"). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

Источник: kumar.dn.ua