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Горловчане проломили голову "освободителю" из России
21.08.2017 12:15
В оккупированной Горловке местные жители совершили самосуд над пьяным военнослужащим 3 отдельной мотострелковой бригады. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Facebook, передает Телеканал новостей «24».
Нетрезвый военный нарушал общественный порядок и угрожал личным оружием. В результате избиения российский военный получил многочисленные ушибы тела, среди которых и открытая черепно-мозговая травма.
Теги: Донбасс, Горловка, самосуд
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