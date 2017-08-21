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На Донбассе боевики устроили массовую драку
Поводом для конфликта стал отказ угостить алкоголем
В соединениях и частях псевдореспублик на Донбассе продолжаются правонарушения, совершенные боевиками против местного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Одной из причиной этого, констатировали в ведомстве, стала очередная ротация в рядах противника, что привело к росту числа боевиков с криминальным прошлым и низкими морально-психологическими качествами.
"Группа военнослужащих "5 отдельной мотострелковой бригады" в Макеевке после чрезмерного употребления алкогольных напитков спровоцировала драку с местными жителями, которые отказались оказывать им уважение и угощать спиртным. Шестерых участников драки (в т.ч. четверо военнослужащих) с травмами различной степени тяжести были доставлены в городские медицинские учреждения", – рассказали в разведке.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Макеевка, алкоголь, драка, боевики
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