На Донбассе боевики устроили массовую драку

21.08.2017 15:40

Поводом для конфликта стал отказ угостить алкоголем

В соединениях и частях псевдореспублик на Донбассе продолжаются правонарушения, совершенные боевиками против местного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Одной из причиной этого, констатировали в ведомстве, стала очередная ротация в рядах противника, что привело к росту числа боевиков с криминальным прошлым и низкими морально-психологическими качествами.

"Группа военнослужащих "5 отдельной мотострелковой бригады" в Макеевке после чрезмерного употребления алкогольных напитков спровоцировала драку с местными жителями, которые отказались оказывать им уважение и угощать спиртным. Шестерых участников драки (в т.ч. четверо военнослужащих) с травмами различной степени тяжести были доставлены в городские медицинские учреждения", – рассказали в разведке.

Источник: http://www.segodnya.ua