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Почему вероятность урегулирования конфликта на Донбассе политическими методами равна нулю

21.08.2017 14:48
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Почему вероятность урегулирования конфликта на Донбассе политическими методами равна нулю

Вероятность урегулирования конфликта на Донбассе политическими методами равна нулю. Именно по этой причине США ввели новые санкции против России. Такое мнение в эфире Обозреватель.LIVE высказал эксперт-международник Андрей Бузаров.

По его словам, обострившееся противостояние между Москвой и Вашингтоном напоминает о ситуации в далеком 1984 году.

"Тогда из СССР были высланы (американские) дипломаты… Действительно была холодная война. Когда Рональд Рейган объявил СССР империей зла, отношения начали резко обостряться", - сказал эксперт.

Бузаров исключает, что речь идет о новом этапе холодной войны. "Но мы явно видим новый этап во взаимоотношениях США и РФ. Немаловажную роль в этой ситуации играет Украина. Так как санкции были наложены из-за действий России в Крыму и на Донбассе", - отметил он.

"Это в значительной степени усложняет варианты урегулирования конфликта на Донбассе. Если американские аналитики, политический истеблишмент США уверены в том, что санкции надо вводить, значит у них есть четкое убеждение в том, что вероятность урегулирования конфликта на Донбассе равна нулю", - подчеркнул Бузаров.

Международник обратил внимание на то, что если Вашингтон решается на такие действия, то он хорошо знаком с позицией Кремля по данному вопросу.

"Введение санкций с одной стороны – это наказание для Российской Федерации, с другой стороны вероятность того, что Россия пойдет на какие-то уступки по Украине также равна нулю", - добавил эксперт.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, Донбасс, конфликт, АТО
 
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