- «Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы21:35
- В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ20:48
- На Донбассе боевики устроили массовую драку15:40
- Почему вероятность урегулирования конфликта на Донбассе политическими методами равна нулю14:48
- Горловчане проломили голову "освободителю" из России12:15
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: ранены 5 бойцов ВСУ11:47
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске22:18
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»21:12
- Дети-переселенцы вынуждены бороться за украинский паспорт как за ценный приз20:50
- В Угледаре вместо парка собрались построить храм Московского патриархата20:33
«Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы
На "таможне" между "ДНР" и "ЛНР" с людей берут поборы за провоз ручной клади.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Иван Жевед, опубликовав фото чека.
"Это ехала дамочка с сумочкой. Без чемоданов, баулов и контейнеров – просто с небольшой дорожной сумкой, которая в общественном транспорте классифицируется как ручная кладь. И вот за эту сумочку на таможне ее заставили платить", – пояснил он.
Жевед отметил, что "на границе с Россией такого нет".
"Даже с укропами – и то клатчи, барсетки и футляры для очков поборами не облагаются. Но граница между "ЛНР" и "ДНР", очевидно, разделяет столь разные государства, что уже, глядишь, скоро визы введут, и срок пребывания иностранцев ограничат", – добавил он.
Также он обратил внимание на то, что в чеке надписи на украинском и русском языках.
"А главное – напрашивается вопрос, кому же эти сборы-поборы идут? Присматриваешься к чеку – написано частично на мове, частично на русском языке. Это будет делиться между дорогими партнерами, так, что ли?" – написал журналист.
"Чек, кстати, на руки не дали. Но разрешили сфоткать, что вам и выкладываем", – добавил Жевед.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, таможня, ДНР, ЛНР
- Между "ДНР" и "ЛНР" расположена "государственная граница прохождения бандитских клановых интересов"
- Бывший "замминистра ДНР" признал "отклонения от нормы" в "руководстве республик"
- Горловских предпринимателей готовят к "растаможке" в ДНР
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- ДНРовцы на своих блокпостах устроили паспортный контроль и "маринуют" людей
- Как проехать в "ДНР" и не "нарваться" на санкции: советы от донецкой журналистки
- «Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы21:35
- В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ20:48
- На Донбассе боевики устроили массовую драку15:40
- Главред новоайдарской газеты получил срок за сепаратизм15:05
- Почему вероятность урегулирования конфликта на Донбассе политическими методами равна нулю14:48
- Горловчане проломили голову "освободителю" из России12:15
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: ранены 5 бойцов ВСУ11:47
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске22:18
- На Луганщину приедет шейх21:54
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»21:12
- Оккупированный Крым сотрясли авиаудары22:10
- Синоптики: 22 августа в Украине ожидаются осенняя температура, град и шквалистый ветер21:48
- «Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы21:35
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Потребительская корзина: что украинец может позволить себе на зарплату21:00
- В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ20:48
- Россия перебрасывает военную технику в Беларусь20:33
- Жителей Севастополя ожидают шокирующие нововведения от российской власти20:15
- Порошенко анонсировал создание новых баз для подготовки Сил спецопераций20:00
- Актрису Нину Добрев подожгли на съемках фильма19:45
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- ТОП 3 продукти, що викликають алергію19:05
- Що допомагає покращити пам'ять?14:58
- Чи варто дитині їсти кавун?14:00
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Сода — средство №1 для здоровья ногтей10:28
- Названа новая дата конца света10:16
- Как бросить курить? Простые и действенные решения09:40
- Яка користь персиків?08:35
- В Минске прошла "тайная" встреча по Донбассу: появились детали
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- Лечение йодной сеткой: 5 проблем, которые можно решить
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы
- В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров
- Политик рассказал, за что украинцев будут «лишать гражданства и сажать в тюрьму» (видео)
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- "Тупые овощи": сеть возмутила подруга российской террористки, убитой на Донбассе