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За 25 мільйонів чиновники придбали у «ДНР» обладнання для державної шахти на Волині
Співробітникам СБУ вдалося викрити посадових осіб на корупційних закупівлі обладнання з тимчасово окупованого Донбасу.
Як інформує replyua.net, про це зазначається у тексті повідомлення прес-служби СБУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, наголошується, що один з очільників підприємства державної форми власності Дирекція з будівництва об'єктів став учасником змови з учасниками торгів з метою закупівлі обладнання для волинської шахти, оприлюднивши конкурсні вимоги під встановленої компанії-постачальника.
«Високопосадовець, який є родом з Донбасу, здійснив закупку у підприємства невизнаної «ДНР» обладнання на майже 25 мільйонів гривень», - наголосили в СБУ. Для того, щоб адаптувати обладнання під реальні потреби шахти, ще 600 тисяч гривень було витрачено з державного бюджету.
«Очільники заводу-постачальника, реєстрація якого була здійснена в Дніпропетровській області, надали недостовірні дані стосовно відсутності заборгованості зі сплати податків, а підприємством керує російський громадянин. Одного з керівників підозрюють у причетності до злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України », - йдеться в повідомленні.
Теги: Донбасс, Волынская область, оборудование, СБУ, ДНР, чиновники
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