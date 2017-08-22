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Архив - Донецкая область

ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗАПРЕТИЛИ ВВОЗИТЬ И ВЫВОЗИТЬ ГРУЗЫ

22.08.2017 12:22
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ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗАПРЕТИЛИ ВВОЗИТЬ И ВЫВОЗИТЬ ГРУЗЫ

Такое решение принял Кабинет Министров. Произошли изменения в порядке перемещения товаров в зоне АТО. Кабмин на своем заседание принял решение запретить перевоз негуманитарных грузов. То есть теперь людям, живущим по обе линии разграничения, нельзя будет провести через КПВВ запчасти для автомобилей, строительные материалы, литературу, горюче-смазочные материалы и так далее, сообщает zi.dn.ua.

Запрет не касается провоза лекарств и продуктов питания, если они являются частью гуманитарного груза. Также без ограничений можно вести товар, обеспечивающий функционирование разных отраслей промышленности, в том числе и ремонт объектов критической инфраструктуры.

Такие меры безопасности обусловлены обеспечением национальной безопасности Украины.

Обращаем внимание, что эти ограничения не касаются личного имущества граждан.



Теги: Донбасс, Донецкая область, запрет, Луганская область, товары для авто, Кабмин, АТО, КПВВ
 
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