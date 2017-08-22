К чему приведет борьба за контроль над шахтами Донбасса

22.08.2017 15:02

Будущее угольных шахт Донбасса по-разному видят из Киева и из Краматорска. Министр энергетики Игорь Насалик предложил объединить угольные предприятия воедино. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский требует, чтобы это объединение подчинялось местным властям. Представители профсоюзов считают, что эта реорганизация ничего не принесет, а станет прикрытием для незаконного оборота топлива, пишет Радио Свобода.

Через год в Украине не будет убыточных шахт, необходимо дополнительно инвестировать миллиард гривен – такое заявление сделал еще в июне министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. С предложениями инвестиций и реорганизаций министр в середине августа обратился к главе Донецкой военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому. Информации со стороны министерства по этому поводу нет. Но Жебривский сообщил , что Насалик предложил сделать из 33 угольных шахт единое государственное предприятие. Жебривский радикально не согласен с этим и намерен во время визита в ближайшие недели президента Украины Петра Порошенко на Донбасс предложить свое видение.

Областная администрация должна влиять на угольную отрасль – Павел Жебривский

«Или из угольных шахт, которые находятся на территории Донецкой области, создается Донецкая угольная компания, подчиненная Донецкому облсовету, а пока Донецкой военно-гражданской администрации. Или второе – пусть создают такую структуру подчиненную Министерству энергетики, но офис этой структуры должен находиться здесь, на территории Донецкой области», – заявил Павел Жебривский.

Очевидно, что Павел Жебривский хочет, чтобы Донецкая областная военно-гражданская администрация максимально влияла на формирование политики угольной отрасли. Глава области также требует списание долгов с шахт и большие вложения со стороны государства в разработку новых лав.

Объединение не должно прикрывать незаконные поставки угля из АТО – Николай Волынко

Ни Насалик, ни Жебривский не ставят профсоюзы в известность ни по каким вопросам, административное переподчинение без подкрепленной деньгами программы не спасет угольную отрасль, считает глава независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко. По его мнению, одной из причин такой активности вокруг государственных шахт может быть желание контролировать незаконные поставки угля с неподконтрольных территорий. Одна из схем – уголь из оккупированных «копанок», купленный по 150 гривен, пропускают через шахты, якобы зарегистрированные в Украине, и он становится дороже в 15-20 раз.

​Возможны и другие варианты, считает Николай Волынко: «Мне известно, а это нигде не озвучивалось, на последнем совещании контактной группы в Минске негласно поднимался вопрос о том, чтобы те предприятия, которые на оккупированной территории якобы «национализировали», вернуть назад под эгиду Украины. А здесь очередная фирма «Рога и копыта» будет прикрывать поставки угля с оккупированных территорий, мотивируя тем, что это шахты зарегистрированы на украинской территории».

Энергетические эксперты считают, что угольная отрасль без всякой реорганизации автоматически станет прибыльной, когда марки угля, добываемые в Украине, станут востребованы. Например, еще в семидесятых годах прошлого века была разработана технология так называемого «кипящего слоя». Она позволяла использовать в котельных не антрацит, который сейчас недоступен, а газовый уголь. Сейчас в Украине количество таких котельных не увеличивается.