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На Донбассе на мине подорвались два мирных жителя
У пострадавших рваные раны головы, спины и ног. На Донбассе в лесополосе возле Березового на мине подорвались двое мирных жителей. Об этом во вторник, 22 августа, на своей странице в соцсети Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает korrespondent.net.
По его словам, пострадавшие, 51-летний мужчина и 62-летняя женщина, зашли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички Мины.
В результате взрыва они получили рваные раны головы, спины и ног.
"Украинские пограничники оказали им первичную медицинскую помощь и вызвали скорую. Сейчас пострадавших доставили в ЦРБ Волновахи. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести", – написал Жебривский.
Напомним, по данным ОБСЕ, с начала 2017 года на Донбассе погибли 59 мирных жителей.
Теги: Донбасс, Донецкая область, мина, ОБСЕ, подрыв, раненые, Жебривский
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