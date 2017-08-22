На карте Украины не стало одного села: огонь дотла уничтожил небольшой населенный пункт Новокамянку на Донбассе

22.08.2017 11:21

Начальник Донецкой ОВГА Павел Жебривский рассказал о том, как пожар сжег несколько домов на востоке Украины. Про это уведомляет "Диалог.UA", ссылаясь на его страницу в соцсети "Фейсбук".

Как уведомил губернатор Донетчины, село Новокаменка, что в Бахмутском районе Донецкой области, полностью уничтожил огонь. "4 дома сгорели полностью, еще 1 поврежден", - говорит Жебривский. Касательно жителей, которые оставались в прифронтовом районе и стали жертвой пожара, глава области сказал, что им предоставлено временное место жительства в одном из общежитий области.

"Шестеро погорельцев нашли приют у родственников в соседних поселках. Одной семье из четырех человек идти некуда, тоже дал задание председателю Бахмутской РГА Владимиру Боханову найти людям жилье. Как он мне доложил, семью (78-летнюю женщину, 58- и 55-летних мужчину и его жену и 29-летнего сына) разместили в общежитии ГП "Артемсоль"", - написал он.