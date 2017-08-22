На пляжах Мариуполя нашли кишечную палочку

22.08.2017 08:40

В воде Азовского моря на пляжах Мариуполя сотрудники Лаборатории особо опасных инфекций обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает Телеканал новостей «24».

"По сравнению с прошлой неделей состояние морской воды по показателю индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) вновь ухудшилось. Во всех пяти пробах морской воды индекс ЛКП не соответствует нормативному значению. Наибольшие превышения этого показателя зафиксированы на пляжах Левобережного района, наименьшие – на пляже Приморского района", – отметили в пресс-службе.

Кроме того отмечается, что в контрольной точке отбора на Приморском пляже возле кафе "Бригантина" обнаружено превышение нормативов по показателю вирусного загрязнения морской воды.

В связи с этим, в Мариупольском горсовете рекомендуют придерживаться элементарных правил личной гигиены и культуры отдыха на море.