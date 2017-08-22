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Архив - Донецкая область

Обострение в зоне АТО: один боец погиб, еще один ранен. ВИДЕО

22.08.2017 10:21
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Обострение в зоне АТО: один боец погиб, еще один ранен. ВИДЕО

Позиции ВСУ обстреляли 30 раз. За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 30 обстрелов украинских позиций со стороны террористов. Как сообщает пресс-центр АТО , на Донецком направлении сохраняется наиболее напряженная ситуация. Здесь боевики в районе Авдеевской промзоны вели огонь из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия, в результате чего погиб один украинский военный.

Кроме того, из вооружения БМП и гранатометов террористы стреляли в районе поселка Зайцево. А по шахте Бутовка протяжении 2 часов выпустили не менее 46 мин различных калибров, передает интернет-издание Новое время.

На Луганском направлении боевики применяли 120-миллиметровые минометы в районе Крымского и Новотошковского. Также под вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали украинские укрепления неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Приморском направлении боевики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра по украинским укреплениям у Водяного и Широкино.

В штабе также добавили, что один украинский военный за прошедшие сутки погиб, еще один получил ранения.

 



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, террористы
 
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