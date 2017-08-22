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Российские наемники за 2 часа выпустили 46 снарядов по шахте "Бутовка", Крымское серьезно пострадало от огня из 120-мм минометов
22.08.2017 12:40
Штаб АТО обнародовал информацию об эскалации вооруженного конфликта на некоторых участках фронта на донецком и луганском направлениях, сообщает dialog.ua.
Вечером 21 августа террористы "ДНР" трижды из вооружения БМП и гранатометов ударили по районам вблизи поселка Зайцево. Также в течение 2 часов незаконные вооруженные бандформирования выпустили не менее 46 мин различных калибров по шахте "Бутовка".
На луганском направлении боевики применяли 120 мм минометы в районе Крымского и Новотошковского. А укрепления ВСУ неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской пострадали от ударов сепаратистов из крупнокалиберных пулеметов.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, террористы
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