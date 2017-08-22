В мариупольской горбольнице пациент трое суток обитал в коридоре

22.08.2017 07:52

Пациент горбольницы №4 провел трое суток в коридоре из-за отказа родственников за ним ухаживать.

Как сообщила 0629 мариупольчанка Юлия, 17 августа ее отец в тяжелом состоянии поступил в терапевтическое отделение горбольницы №4. У него диагностировали двухстороннее воспаление легких. К тому же, у него больное сердце и цирроз печени.

«На следующий день его выселили в коридор, мотивируя тем что мешает отдыхать пациентам, назначили дорогостоящие препараты, которые применяются только тогда, когда мы подходим к медсестре и интересуемся, а вчера он неизвестно сколько просидел в коридоре, извините, в луже, и никто не подошел», - написала Юлия.

По словам обратившейся, медсестры за свою помощь просили деньги.

«Платите - будем лечить и подходить, -сказала Юлия. – На обращение к главному врачу получили ответ, что у нас нет финансирования, поэтому медсестры крутятся как могут!».

Журналисту 0629 удалось связаться с главным врачом горбольницы №4 Владимиром Жигилем. Он оказался уже 3 недели в отпуске и находится за городом.

«Ко мне никто не мог обращаться», - сообщил он.

О сложившейся ситуации Владимир Жигиль ничего не знал, но предположил, что разместить пациента в коридоре могли из-за отсутствия коек в палатах. «У нас 60 мест, если их не хватает, то приходится размещать в коридоре», - сказал главный врач.

Однако, оказалось у данной ситуации другая причина. Как сообщила 0629 временно исполняющая обязанности главного врача горбольницы №4 Татьяна Овчинникова, изначально пациент был в палате, но родственники отказались за ним ухаживать.

«Это тяжелый пациент, он все свои нужды делает под себя. У нас к сожалению, на все отделение дежурят 1 санитарка и 1 медсестра, они не успевают. Поэтому мы предлагаем родственникам ухаживать за тяжелыми больными. Обычно так и происходит, но здесь родственники не ухаживают. Другие пациенты стали жаловаться на зловоние. Именно поэтому нам пришлось перевести его в коридор», - пояснила Татьяна Овчинникова.

Сегодня с утра больной снова находится в палате. По словам врача, родственники за ним так и не ухаживают.

«А что касается обвинений в требовании денег, то это наговор! Нужно не жалобы писать, а за своим родственником ухаживать», - подчеркнула Татьяна Овчинникова.