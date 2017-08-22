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Архив - Донецкая область

В мариупольской горбольнице пациентка пыталась покончить с собой

22.08.2017 22:37
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В мариупольской горбольнице пациентка пыталась покончить с собой

Сегодня в терапевтическом отделении горбольницы №4 пациентка вскрыла себе вены ножом.
Об этом 0629 стало известно из собственных источников.
По словам и.о главного врача Татьяны Овчинниковой, эта пациентка находилась под круглосуточным присмотром своего мужа и сестры. Они практически не оставляли женщину одну, ухаживали за ней.
"В 06:00 она отправилась в ванную. В 8:00 ее нашел в луже крови медбрат, который пришел сделать женщине укол инсулина", - рассказала Татьяна Овчинникова.
Что стало причиной такого поступка - неизвестно. Женщина тяжело болела - у нее сложная форма диабета, цирроз печени.
"Ее сестра призналась, что в последние дни пациентка была немного подавленной", - отметила Овчинникова.
Как сообщили 0629 в полиции, женщину удалось спасти. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.



Теги: Донбасс, Мариуполь, женщина, больница
 
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