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Архив - Донецкая область

Женщину помогавшую в организации «референдума» осудят в Краматорске

22.08.2017 07:05
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Женщину помогавшую в организации «референдума» осудят в Краматорске

Женщину которая принимала непосредственное участие в организации антиукраинского референдума осудят в Краматорске.
Весной 2014 обвиняемая была главой одного из избирательных участков, который базировался на территории школы. Она занималась выдачей «бюллетеней для голосования», составляла списки избирателей и другими организационными вопросами. После подсчета голосов, женщина составила и подписала соответствующий протокол, который вместе с бюллетенями передала представителям террористической организации «ДНР».
От 5 до 10 лет тюремного заключения грозит обвиняемой, - прокуратура Донетчины.
Источник Трибун.



Теги: Донбасс, Краматорск, женщина, референдум
 
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