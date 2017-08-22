Женщину помогавшую в организации «референдума» осудят в Краматорске

22.08.2017 07:05

Женщину которая принимала непосредственное участие в организации антиукраинского референдума осудят в Краматорске.

Весной 2014 обвиняемая была главой одного из избирательных участков, который базировался на территории школы. Она занималась выдачей «бюллетеней для голосования», составляла списки избирателей и другими организационными вопросами. После подсчета голосов, женщина составила и подписала соответствующий протокол, который вместе с бюллетенями передала представителям террористической организации «ДНР».

От 5 до 10 лет тюремного заключения грозит обвиняемой, - прокуратура Донетчины.

Источник Трибун.