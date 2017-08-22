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Архив - Донецкая область

Жители Донетчины дождались похолодания. А возможно — и дождя

22.08.2017 08:27
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Жители Донетчины дождались похолодания. А возможно — и дождя

Жители городов Донецкой области наконец-то дождались снижения температуры до более-менее комфортной отметки. И как обещают синоптики, возможно будет небольшой дождь ближе к вечеру. Насколько ожидания оправдаются, станет ясно завтра. Ну а пока, более подробно о погоде на вторник.
Рано утром пока еще солнце не «заработает» в полную силу, температура воздуха будет около +20 градусов.
В обед температура поднимется до +30, все же меньше, чем в предыдущие дни.
А вечером +27 и после заката +22.
Направление ветра будет весь день меняться, с юго-восточного на северо-восточный, скорость ветра до 5,3 м/с утром снизится до полного штиля вечером 0,8 м/с.
Небо будет закрыто облаками весь день, которые вечером наконец-то прольются дождем на высохшую землю Донбасса.
Источник Знамя индустрии



Теги: Донбасс, похолодание, дождь, Донетчина
 
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