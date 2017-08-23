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Колл-центр полиции в Мариуполе будет принимать звонки из Ужгорода
Отныне мобильное приложение "Полиция 102" доступна жителям Ужгорода. Это стало возможным в рамках совместного проекта полиции двух областей «Восток и Запад — вместе», сообщает 0629.
Сегодня в здании Главка управления полиции Донецкой области состоялся телемост с Ужгородом. Теперь звонки на «102» в Закарпатской области будут приходить на колл-центр полиции UASC в Мариуполе, а после анализа информация будет передаваться правоохранителям Ужгорода.
В презентации нововведения приняли участие начальник ГУНП в Донецкой области Виталий Невгад, начальник ГУНП в Закарпатской области Роман Стефанишин, заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции 102 областного главка полиции Донетчины Денис Пефтиев и разработчик Станислав Евченко. Денис Пефтиев провел презентацию приложения «102», рассказав о его функционале.
Как работает данное приложение, собравшиеся посмотрели на практике. По легенде, в Ужгороде, возле одноименного отеля, произошло похищение ребенка. Неизвестный силой затолкал похищенного в автомобиль. Девочка успела воспользоваться функцией экстренного вызова полиции на своем телефоне. Одновременно случайный прохожий также сделал это, засняв номер автомобиля похитителя.
Буквально через несколько секунд патрульные полицейские Ужгорода получили сообщение о преступлении, и похититель был задержан в течение минуты.
«В Донецкой области уже около 2 тысяч абонентов пользуются этим мобильным приложением фактически как базовой платформой. Сейчас мы развиваем его использование во всех учебных заведениях Донецкой области. С подключением Закарпатской области мы сможем модернизировать и развивать программу на более высоком уровне. Сейчас есть все возможности плодотворного сотрудничества и развития данного мобильного приложения в других регионах», - отметил Виталий Невгад.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Ужгород, полиция
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