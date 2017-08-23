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Море бороздит кишечная палочка
В морской воде мариупольского побережья сотрудники Лаборатории нашли кишечную палочку. Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, работники Лаборатории особо опасных инфекций провели анализ проб морской воды из пяти разных мест морского побережья. После проведения экспертизы было обнаружено ухудшение воды по сравнению с прошлыми показателями предыдущей недели.
Лаборатория изучает показатель ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки), и в морской воде Азовья в Мариуполе этот индекс не отвечает нормативным правилам.
Самый высокий скачок индекса ЛКП был зафиксирован сотрудниками лаборатории на Левобережье. Минимальное значение обнаружилось на Приморском пляже. «Но все в том же Приморском районе было зафиксировано наивысшее вирусное загрязнение воды неподалеку от пляжного кафе «Бригантина», - отмечает пресс-служба.
В связи с повышенным риском заболеваний мариупольские власти рекомендуют отдыхающим как можно тщательнее следить за личной гигиеной, и за культурой отдыха на морском побережье.
Теги: Донбасс, Мариуполь, море, кишечная палочка
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