Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Море бороздит кишечная палочка

23.08.2017 15:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Море бороздит кишечная палочка

В морской воде мариупольского побережья сотрудники Лаборатории нашли кишечную палочку. Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, работники Лаборатории особо опасных инфекций провели анализ проб морской воды из пяти разных мест морского побережья. После проведения экспертизы было обнаружено ухудшение воды по сравнению с прошлыми показателями предыдущей недели.
Лаборатория изучает показатель ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки), и в морской воде Азовья в Мариуполе этот индекс не отвечает нормативным правилам.
Самый высокий скачок индекса ЛКП был зафиксирован сотрудниками лаборатории на Левобережье. Минимальное значение обнаружилось на Приморском пляже. «Но все в том же Приморском районе было зафиксировано наивысшее вирусное загрязнение воды неподалеку от пляжного кафе «Бригантина», - отмечает пресс-служба.
В связи с повышенным риском заболеваний мариупольские власти рекомендуют отдыхающим как можно тщательнее следить за личной гигиеной, и за культурой отдыха на морском побережье.



Теги: Донбасс, Мариуполь, море, кишечная палочка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх