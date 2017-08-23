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"Мразь, тупая обезьяна по кличке Захарченко!" - Безлер рассказал о крупном конфликте в Макеевке - Захарченко силой "отжал" бизнес и сеть магазинов у ярого сторонника "ДНР"
Бывший главарь террористов "ДНР" из Горловки Игорь Безлер рассказал о том, как люди главаря "республики" Захарченко силой отобрали у одного из активных сторонников "ДНР" Сергея Сенникова его бизнес по производству мясопродуктов в Макеевке, а также розничную сеть магазинов. Об этом сам Безлер написал на своей странице в социальной сети, сообщает dialog.ua.
Безлер назвал Захарченко "мразью и тупой обезьяной", описав подробности силового захвата фирмы. Предприятие носило название "Макей Смак", у бизнесмена забрали мясной цех и всю розничную сеть магазинов, которую Сенников строил на протяжении 25 лет и развивал свой бизнес.
Группа боевиков с оружием приехала и арестовала все имущество. При этом семья бизнесмена исчезла. Примечательно, что Сенников являлся активным сторонником "ДНР" и помогал боевикам Макеевки и Горловки в начале войны в 2014 году. После отказа продать бизнес его просто забрали,
Теги: Донбасс, Макеевка, бизнес, ДНР, Захарченко, террористы
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