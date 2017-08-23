На Донбассе на растяжке подорвались две женщины

23.08.2017 10:02

Две мирные жительницы подорвались в Березовом Донецкой области. Предупреждающие таблички о минах там были, но женщины их проигнорировали – зашли в лесополосу и наступили на растяжку, сообщает segodnya.ua.

Пострадавших жительниц Харцызска и Донецка доставили в центральную районную больницу Волновахи. Лечение раненым районные власти обещают оплатить.

С начала года в Донецкой области от подрывов пострадали шесть мирных граждан, один человек погиб.