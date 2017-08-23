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На Краматорск «наступают» танки
23.08.2017 08:49
В ночь с 23 на 24 августа улицы Краматорска наполнятся военной техникой, которая прибудет в город на выставку, которая состоится на День независимости Украины на площади Мира.
Для свободного движения военной техники будут временно демонтированы троллейбусные линии. После парада движение троллейбусов будет осуществляться в обычном режиме.
Мэр города Андрей Панков обращает внимание местных жителей на то, что передвижение военных машин по городу запланировано, а значит нет поводов для беспокойства.
Напомним, что выставка военной техники 24 августа начнется в 11 часов утра и продлится до 18:00. Одну из машин военные выделят для детей, у которых появится возможность разукрасить ее специальными красками.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, Краматорск, танки, наступление
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